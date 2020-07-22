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11:39   22 Июля 2020
Происшествия

Обманутым донатерам ФБК предложил помощь адвокат Зорин

Обманутым донатерам ФБК предложил помощь адвокат Зорин

Помощь обманутым донатерам блогера и главы иноганета ФБК Алексея Навального предложили адвокат Александр Зорин вместе с коллегами. Ранее бывшие сторонники блогера разочаровались в так называемом ФБК и заявили, что их обманули.

Обманутым пожертвователям фонда предложил юридическую помощь адвокат Александр Зорин. По его словам, потерпевшие могут обратиться к нему и его коллегам, чтобы отстаивать свои интересы в суде. Об этом юрист сообщил в своем блоге в LiveJournal.

Адвокат заявил, что Навальный "обнуляет справедливость". Он напомнил о своих предупреждениях сторонникам "теневого руководителя" ФБК. Зорин пообещал, что поможет добиться справедливости обманутым донатерам и готов действовать через суд.

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Автор: Юлия Яковлева
#навальный #обман #фбк #донаты

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