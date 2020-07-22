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11:34   22 Июля 2020
Политика

Законопроект об увеличении возраста молодежи поступил в Госдуму

Законопроект об увеличении возраста молодежи поступил в Госдуму

Законопроект об увеличении возраста молодежи внесен авторами в Госдуму РФ.

По замыслу авторов документа, молодежью будут считаться люди с 14 до 35 лет, а не до 30, как сейчас. Кроме того, молодой семьей также будут считаться пары, заключившие союз, и не достигшие 35-летнего возраста, говорится в документе. Сейчас законопроект должны рассмотреть депутаты Госдумы.

Ранее глава комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко заявила, что законопроект о молодежной политике могут внести в Госдуму до конца весенней сессии, передает RT.

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Автор: Василий Пименов
#законопроект #молодежь #госдума рф

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