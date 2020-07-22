Госдума подула «на больное место» в истории России

Госдума окончательно приняла закон, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму. Согласно новым изменениям в законе «О противодействии экстремистской деятельности», нарушение территориальной целостности РФ признается опасным радикализмом.

Также одобрены поправки к статье 280.2 УК РФ — «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Теперь призывы к отделению субъектов РФ или другой территориальной сепарации будут рассматриваться как «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Наказание за это преступление составит от шести до десяти лет лишения свободы. Примечательно, что запрет распространяется не только на сепаратистские поползновения со стороны региональных элит и населения, но и на действия федеральных властей, если те решат передать национальные территории другому государству.

Инициатива принадлежит главе комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову и председателю аналогичного комитета Совфеда Андрею Клишасу. Последний объяснял предложение просто: неприкосновенность отечественных границ и территориальная целостность «категорически важны» для любого суверенного государства.

Депутат Госдумы Евгений Федоров приветствует принятие законопроекта и отмечает, что такие изменения назрели давно. Сепаратизм — болезненный вопрос для российской истории.

«В российской истории самой большой проблемой был экстремизм, я имею в виду сепаратизм. Именно по сепаратистской ситуации была разрушена Российская империя, по сепаратистской ситуации был разрушен Советский Союз. Поэтому, за тысячелетнюю нашу государственность, это самый уязвимый момент нашей страны и народа. Должно уделяться особое внимание, чтобы не возникало сепаратистских движений, чтобы не создавалась ситуация, которая может привести в будущем к большим проблемам нашего отечества», — рассказал парламентарий в комментарии «Политике Сегодня».

На вопрос корреспондента «ПС», есть ли в Калининградской области, которую представляет в парламенте Федоров, ностальгия по немецкому прошлому, народный избранник ответил отрицательно.

«Весь Калининград наполнен людьми, переехавшими из центральных областей СССР, из России. Есть такие сепаратистские «моды», которые пытаются из-за рубежа поддержать, но это не тенденция. Это хайп для отдельных людей. Чтобы были подобные тенденции, мнения в Калининграде, исторические корни — об этом нет и речи», — заключил парламентарий.

В мае советник президента США Роберт О’Брайен назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на слова американского политика критикой, заявив о поверхностности такой позиции.