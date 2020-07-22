Мишустин анонсировал расширение программы льготной сельской ипотеки

Правительство выделит дополнительные средства на финансирование программы льготной сельской ипотеки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета кабмина в Государственной думе.

Покупка жилья по льготным ставкам в рамках программы "Сельская ипотека" стала популярна среди российских граждан. Банки уже выдали кредитов на 18,5 миллиарда рублей, отметил глава правительства.

Предложение по выделению еще 2 миллиардов рублей на данную программу необходимо поддержать, подчеркнул Мишустин.