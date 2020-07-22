Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зона аномального тепла настигнет ряд регионов России

Зона аномального тепла настигнет ряд регионов России

 Туристы, отдохнувшие на российских курортах, получат выплаты от государства

Туристы, отдохнувшие на российских курортах, получат выплаты от государства
Соловьев заявил, что выполнивший требование мужчины из Луцка Зеленский "открыл врата ада"

Соловьев заявил, что выполнивший требование мужчины из Луцка Зеленский "открыл врата ада"

 Законопроект об увеличении возраста молодежи поступил в Госдуму

Законопроект об увеличении возраста молодежи поступил в Госдуму
Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM

Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM

 Богатые земли ФРГ обеднеют после сокращения военного контингента США

Богатые земли ФРГ обеднеют после сокращения военного контингента США
Зона аномального тепла настигнет ряд регионов России

Зона аномального тепла настигнет ряд регионов России

 Туристы, отдохнувшие на российских курортах, получат выплаты от государства

Туристы, отдохнувшие на российских курортах, получат выплаты от государства
Соловьев заявил, что выполнивший требование мужчины из Луцка Зеленский "открыл врата ада"

Соловьев заявил, что выполнивший требование мужчины из Луцка Зеленский "открыл врата ада"

 Законопроект об увеличении возраста молодежи поступил в Госдуму

Законопроект об увеличении возраста молодежи поступил в Госдуму
Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM

Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM

 Богатые земли ФРГ обеднеют после сокращения военного контингента США

Богатые земли ФРГ обеднеют после сокращения военного контингента США
11:24   22 Июля 2020
Экономика

Мишустин анонсировал расширение программы льготной сельской ипотеки

Мишустин анонсировал расширение программы льготной сельской ипотеки

Правительство выделит дополнительные средства на финансирование программы льготной сельской ипотеки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета кабмина в Государственной думе.

Покупка жилья по льготным ставкам в рамках программы "Сельская ипотека" стала популярна среди российских граждан. Банки уже выдали кредитов на 18,5 миллиарда рублей, отметил глава правительства.

Предложение по выделению еще 2 миллиардов рублей на данную программу необходимо поддержать, подчеркнул Мишустин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#мишустин #господдержка #сельская ипотека

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...