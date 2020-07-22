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11:22   22 Июля 2020
Общество

Зона аномального тепла настигнет ряд регионов России

Зона аномального тепла настигнет ряд регионов России

Сильные отклонения от климатической нормы ожидаются в некоторых регионах России. Аномальное тепло настигнет жителей севера европейской части страны, Урала и Якутии. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Карта аномалий температуры показывает "красные пятна", которые означают значительные превышения климатической нормы, в перечисленных регионах России, среди них также оказались Республика Коми и Архангельская область. Синоптики прогнозируют, что воздух прогреется до плюс 24-26 градусов. При этом, в Якутии эти показатели будут в пределах 26-31 градусов тепла. Подобные показатели будут сохраняться до конца этой недели.

Самые значительные климатические аномалии будут наблюдаться на севере Якутии. Температурная норма будет превышена на 14 градусов, пишет ТАСС. В Москве уже не первый день действует "желтый уровень" погодной опасности. Прогнозируются грозы и сильный ветер.

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Автор: Василий Пименов
#россия #жара #погода #гидрометцентр #вильфанд #аномалии

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