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11:16   22 Июля 2020
Экономика

Мишустин сообщил об обеспеченности России зерном

Мишустин сообщил об обеспеченности России зерном

Россия обеспечена своим зерном на 155 процентов.

Пандемия коронавируса и прочие проблемы не помешали заготовке зерна. Россия обеспечена этим продуктом на 155 процентов. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о работе правительства.

Во время отчета глава кабинета министров поблагодарил своего предшественника Дмитрия Медведева и министров за солидный резерв, который помогает стране обеспечивать бюджетную стабильность.

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Автор: Борис Нестеров
#запас #зерно #мишустин

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