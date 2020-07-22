Мишустин сообщил об обеспеченности России зерном

Россия обеспечена своим зерном на 155 процентов.

Пандемия коронавируса и прочие проблемы не помешали заготовке зерна. Россия обеспечена этим продуктом на 155 процентов. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о работе правительства.

Во время отчета глава кабинета министров поблагодарил своего предшественника Дмитрия Медведева и министров за солидный резерв, который помогает стране обеспечивать бюджетную стабильность.