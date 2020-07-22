Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зона аномального тепла настигнет ряд регионов России

Зона аномального тепла настигнет ряд регионов России

 Туристы, отдохнувшие на российских курортах, получат выплаты от государства

Туристы, отдохнувшие на российских курортах, получат выплаты от государства
Соловьев заявил, что выполнивший требование мужчины из Луцка Зеленский "открыл врата ада"

Соловьев заявил, что выполнивший требование мужчины из Луцка Зеленский "открыл врата ада"

 Законопроект об увеличении возраста молодежи поступил в Госдуму

Законопроект об увеличении возраста молодежи поступил в Госдуму
Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM

Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM

 Богатые земли ФРГ обеднеют после сокращения военного контингента США

Богатые земли ФРГ обеднеют после сокращения военного контингента США
Зона аномального тепла настигнет ряд регионов России

Зона аномального тепла настигнет ряд регионов России

 Туристы, отдохнувшие на российских курортах, получат выплаты от государства

Туристы, отдохнувшие на российских курортах, получат выплаты от государства
Соловьев заявил, что выполнивший требование мужчины из Луцка Зеленский "открыл врата ада"

Соловьев заявил, что выполнивший требование мужчины из Луцка Зеленский "открыл врата ада"

 Законопроект об увеличении возраста молодежи поступил в Госдуму

Законопроект об увеличении возраста молодежи поступил в Госдуму
Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM

Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM

 Богатые земли ФРГ обеднеют после сокращения военного контингента США

Богатые земли ФРГ обеднеют после сокращения военного контингента США
11:10   22 Июля 2020
Общество

Туристы, отдохнувшие на российских курортах, получат выплаты от государства

Туристы, отдохнувшие на российских курортах, получат выплаты от государства

Правительство РФ выделит дополнительно 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма, сообщил депутатам Госдумы премьер-министр Михаил Мишустин.

Выделенные деньги пойдут на выплаты в размере от 5 до 15 тысяч рублей гражданам, которые до конца года решат провести свой отпуск в российских регионах, пояснил Мишустин.

Дополнительные деньги пойду на компенсации туристам российских курортов. Сумма выплат будет зависеть от выбранного тура. Правительство уже предоставило туроператорам выплаты в размере около 3,5 млрд рублей, напомнил премьер-министр.

Мишустин отметил, что в настоящий момент туризм находится в трудном положении, поэтому нужно поддержать его развитие, в том числе открыть для него новые возможности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #туризм #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...