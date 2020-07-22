Правительство РФ выделит дополнительно 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма, сообщил депутатам Госдумы премьер-министр Михаил Мишустин.

Выделенные деньги пойдут на выплаты в размере от 5 до 15 тысяч рублей гражданам, которые до конца года решат провести свой отпуск в российских регионах, пояснил Мишустин.

Дополнительные деньги пойду на компенсации туристам российских курортов. Сумма выплат будет зависеть от выбранного тура. Правительство уже предоставило туроператорам выплаты в размере около 3,5 млрд рублей, напомнил премьер-министр.

Мишустин отметил, что в настоящий момент туризм находится в трудном положении, поэтому нужно поддержать его развитие, в том числе открыть для него новые возможности.