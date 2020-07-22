Дегтярев пошутил о хабаровских голубях, назвав их самыми жирными в России

Самые жирные и счастливые голуби в России живут в Хабаровске. Об этом в шутку заявил врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.

После задержания 9 июля экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске проходят несанкционированные митинги под предлогом кормления птиц. Дегтярев обыграл эту тему в новом видеообращении, посвященном прогулке по городу. Он отметил, что хабаровские голуби выглядят весьма упитанными.

"Их кормят каждый день хлебом, семечками", — сказал он.

Видео прогулки Дегтярев опубликовал у себя на странице в Instagram.