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11:02   22 Июля 2020
Общество

Мишустин рассказал, почему российская медицина избежала коллапса при эпидемии

Мишустин рассказал, почему российская медицина избежала коллапса при эпидемии

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин высоко оценил усилия по борьбе с распространением коронавируса в России.

Правительство Российской Федерации выделило на борьбу с коронавирусной инфекцией 170 миллиардов рублей. Эти средства оказали существенную поддержку системе здравоохранения: было закуплено оборудование, средства индивидуальной защиты. Всего на борьбу с пандемией COVID-19 потрачено около 66 миллиардов рублей.

"Это позволило избежать коллапса, который мы наблюдали за рубежом", — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин также отметил подвиг врачей, которые оказывали помощь пациентам, рискуя собственными жизнями и здоровьем. Выплаты от правительства получили более 290 тысяч медицинских работников.

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Автор: Василий Пименов
#мишустин #коронавирус #борьба с covid-19

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