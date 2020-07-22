Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин высоко оценил усилия по борьбе с распространением коронавируса в России.

Правительство Российской Федерации выделило на борьбу с коронавирусной инфекцией 170 миллиардов рублей. Эти средства оказали существенную поддержку системе здравоохранения: было закуплено оборудование, средства индивидуальной защиты. Всего на борьбу с пандемией COVID-19 потрачено около 66 миллиардов рублей.

"Это позволило избежать коллапса, который мы наблюдали за рубежом", — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин также отметил подвиг врачей, которые оказывали помощь пациентам, рискуя собственными жизнями и здоровьем. Выплаты от правительства получили более 290 тысяч медицинских работников.