США могут отсрочить строительство «Северного потока — 2», но не в силах сорвать его

Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 финансовый год (начнется с 1 октября — прим. ред.). Отдельной строкой прописаны новые санкции против газопровода «Северный поток — 2», однако на Западе понимают, что строительство будет завершено, уверен замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Павел Фельдман.

«США продлевают санкции ради затягивания процесса, пытаются оттянуть момент окончания строительства. Я думаю, они понимают, что у России, как и Европы и, в частности, Германии, есть политическая воля и технические ресурсы для того, чтобы закончить проект. Поэтому лучшее, что они могут сейчас от этой ситуации извлечь, это просто сместить сроки завершения строительства», — заявил эксперт.

Эту мысль подтверждает отказ вводить ограничения против компаний, которые должны сертифицировать газопровод после его достройки. Первоначально санкции планировалось распространить и на эти фирмы.

Фельдман добавил, что продление санкций в отношении «Северного потока — 2» было предсказуемым: строительство газопровода символизирует для Вашингтона сближение России с Европой и усиление влияния Москвы в странах Евросоюза.

«Ну и нельзя забывать про банальную нечестную рыночную конкуренцию. Американцы хотят поставлять сжиженное топливо в Европу. Поэтому новыми санкциями они пытаются отодвинуть окончание строительства газопровода», — заключил Фельдман.

Новый оборонный бюджет одобрили 295 членов Конгресса США, против выступили 125. Помимо санкций в отношении российско-германского проекта «Северный поток — 2», в документе, в частности, прописаны затраты на программу «Европейская инициатива сдерживания» и запрет президенту Дональду Трампу сокращать численность американских солдат в Германии.

«Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря через территориальные воды Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Его протяженность 1200 километров. Две нитки рассчитаны на передачу 55 миллиардов кубометров газа в год.

Строительство газопровода уже замедлилось из-за введенных ранее американских санкций, вынудивших некоторые компаний отказаться от участия в проекте. Планируется, что активные работы возобновятся в августе 2020 года.