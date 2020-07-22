Мишустин: цифровые технологии должны дополнять традиционное образование

Традиционное образование сохранится. Дистанционный формат будет его лишь дополнять. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме о деятельности правительства.

Михаил Мишустин сообщил, что полного перехода на дистанционное образование не предусмотрено. Подобная форма обучения лишь дополнит традиционное образование в Российской Федерации. Премьер-министр подчеркнул, что компьютер не сможет заменить живого общения между учениками и учителями. Однако нужно продолжать внедрение цифровых технологий в сектор образования.

Полученный во время пандемии COVID-19 опыт перевода учащихся на дистанционное обучение будет использоваться и в будущем.