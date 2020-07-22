Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зона аномального тепла настигнет ряд регионов России

Зона аномального тепла настигнет ряд регионов России

 Туристы, отдохнувшие на российских курортах, получат выплаты от государства

Туристы, отдохнувшие на российских курортах, получат выплаты от государства
Соловьев заявил, что выполнивший требование мужчины из Луцка Зеленский "открыл врата ада"

Соловьев заявил, что выполнивший требование мужчины из Луцка Зеленский "открыл врата ада"

 Законопроект об увеличении возраста молодежи поступил в Госдуму

Законопроект об увеличении возраста молодежи поступил в Госдуму
Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM

Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM

 Богатые земли ФРГ обеднеют после сокращения военного контингента США

Богатые земли ФРГ обеднеют после сокращения военного контингента США
Зона аномального тепла настигнет ряд регионов России

Зона аномального тепла настигнет ряд регионов России

 Туристы, отдохнувшие на российских курортах, получат выплаты от государства

Туристы, отдохнувшие на российских курортах, получат выплаты от государства
Соловьев заявил, что выполнивший требование мужчины из Луцка Зеленский "открыл врата ада"

Соловьев заявил, что выполнивший требование мужчины из Луцка Зеленский "открыл врата ада"

 Законопроект об увеличении возраста молодежи поступил в Госдуму

Законопроект об увеличении возраста молодежи поступил в Госдуму
Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM

Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM

 Богатые земли ФРГ обеднеют после сокращения военного контингента США

Богатые земли ФРГ обеднеют после сокращения военного контингента США
10:53   22 Июля 2020
Общество

Мишустин: цифровые технологии должны дополнять традиционное образование

Мишустин: цифровые технологии должны дополнять традиционное образование

Традиционное образование сохранится. Дистанционный формат будет его лишь дополнять. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме о деятельности правительства.

Михаил Мишустин сообщил, что полного перехода на дистанционное образование не предусмотрено. Подобная форма обучения лишь дополнит традиционное образование в Российской Федерации. Премьер-министр подчеркнул, что компьютер не сможет заменить живого общения между учениками и учителями. Однако нужно продолжать внедрение цифровых технологий в сектор образования.

Полученный во время пандемии COVID-19 опыт перевода учащихся на дистанционное обучение будет использоваться и в будущем.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#образование в россии #дистанционное обучение #Михаил Мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...