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10:41   22 Июля 2020
Общество

Менее 5900 случаев коронавируса выявлено в России за сутки

Менее 5900 случаев коронавируса выявлено в России за сутки

Количество положительных результатов теста на COVID-19, подтвержденных в России за последние сутки, составило 5862, информирует оперштаб.

С начала пандемии новый коронавирус выявлен у 789 190 человек. Выписаны из больниц в общей сложности 572 053 пациента, прирост составил 9669 выздоровевших. Общее число летальных исходов достигло 12 745, суточный прирост — 165.

Коэффициент распространения инфекции, на основании которого регионы принимают решение о смягчении ограничений, продолжил снижаться и составил 0,93, что на 0,02 ниже уровня предыдущего дня. Самая подробная информация доступна на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#пандемия #коронавирус #COVID-19 #оперштаб

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