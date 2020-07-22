Менее 5900 случаев коронавируса выявлено в России за сутки

Количество положительных результатов теста на COVID-19, подтвержденных в России за последние сутки, составило 5862, информирует оперштаб.

С начала пандемии новый коронавирус выявлен у 789 190 человек. Выписаны из больниц в общей сложности 572 053 пациента, прирост составил 9669 выздоровевших. Общее число летальных исходов достигло 12 745, суточный прирост — 165.

Коэффициент распространения инфекции, на основании которого регионы принимают решение о смягчении ограничений, продолжил снижаться и составил 0,93, что на 0,02 ниже уровня предыдущего дня. Самая подробная информация доступна на портале стопкоронавирус.рф.