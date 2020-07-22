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10:41   22 Июля 2020
Экономика

Мишустин: проверки бизнеса в дистанционном формате будут сохранены после COVID-19

Мишустин: проверки бизнеса в дистанционном формате будут сохранены после COVID-19

Практики по проверке бизнеса в дистанционном формате останутся после пандемии COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме о деятельности правительства.

Мишустин сообщил, что практика дистанционных проверок бизнеса сохранится и после пандемии коронавирусной инфекции. Премьер-министр напомнил, что для снижения издержек бизнеса в условиях COVID-19 был введен мораторий на проведение большинства проверок предпринимателей. Впервые этот мораторий был распространен на средние компании и НКО.

В целях недопущения распространения коронавируса в 2020 году проверки бизнеса перешли в дистанционный формат при помощи аудио- или видеосвязи.

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Автор: Юлия Яковлева
#COVID-19 #Михаил Мишустин #Проверка бизнеса

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