В комментариях под постами авиакомпаний на Facebook можно обнаружить, что далеко не все россияне знают о своем праве беспрепятственно летать по стране в июле 2020 года. Но это так: двери аэропортов открыты, таксисты почти довольны.

Мой водитель, загружая чемодан в багажник, рассказывает, что в прошлом году в этом время бывало и по десять поездок в Шереметьево за день. Сегодня же — вторая за неделю. При этом, он сам не в курсе полетных процедур в коронавирусный год.

«А тут не просят справку? А там? А то закроют на 14 дней,» - сыплет вопросами таксист.

Волнения водителя заставляют задуматься о достоверности моих источников информации. Но думать поздно, сориентируемся на месте. Пусть в СМИ и говорили о запрете авосек, русский авось у нас не отнимут, это нетленка.

Первая проверка багажа на входе абсолютно традиционная. Наличие масок и перчаток никого не волнует, а бесконтактным термометром пассажиров не удивить. К такому фейсконтролю в мире уже привыкли. Тем более, злополучные 37 градусов эти штуки, кажется, вообще не умеют показывать.

Ближе к зоне вылета масок становится больше, но ненамного. Самоцензура работает лучше любого сотрудника: лично мне ни один работник аэровокзала ни разу не предложил защитить себя и других. Впрочем, свои антивирусные экраны они игнорируют тоже. Но в масках, конечно, все.

К слову о том, что пандемия не дремлет, напоминает онлайн-табло. Вместе с информацией о рейсах пассажирам показывают объявления об экспресс-диагностике коронавирусной инфекции. Услугу предоставляют в этом же терминале B.

Правда, поплохеть в Шереметьево может не только из-за мыслей о вирусе, но и из-за цен. Кажется, они стали еще выше, чем в допандемийные времена.

«Мама, ну я хотел только картошку», — жалуется мальчик.

Мама скрипит зубами — 200 рублей на ветер. Еще 150 за пол-литровую бутылку воды, 350 — за суп, 150 — за морс, 75 — за маску. И это в самом бюджетном заведении быстрого питания. Спасибо, хоть туалет и электроэнергия для телефонов бесплатны.

Вместе с недовольным маминым выбором мальчиком летит очень много детей. Среди них и дошколята, и подростки. Только за первую треть июля через воздушную гавань прошло почти столько же юных пассажиров, сколько за весь июнь. Добрая половина летит на море.

Некоторые как будто идеально подобраны матрицей — три девочки в розовых платьях взяли в полет плюшевых друзей. Мальчиков игрушки не мотивируют, родители обещают шоколадки и мультики.

Классический младенец уже тренирует связки в салоне. Коврики для йоги, ракетки, соломенные шляпы залетают на полки для ручной клади. Москва едет отдыхать.

Таксист напрасно беспокоился о справках. Всеобщие переживания, кажется, отступили. Стюардессы смирились с тем, что маски опущены на подбородок. О социальной дистанции говорить не приходится ни в самом самолете, где рассадка такая же, как обычно, ни в очереди на посадку.

Голос из динамиков уверяет, что все меры предосторожности приняты. Пара капелек антисептика возле трапа, очевидно, главный инструмент в борьбе с COVID-19.

«Просим оставаться на своих местах, стоять в проходах запрещено», — напоминает о простых истинах старший бортпроводник.

Девушка в хвосте не слышит. Отвлеклась на разговор с друзьями. Стюардессы обходят ее стороной без замечаний. Самый юный пассажир по-прежнему недоволен. Видимо, беспечностью взрослых. Устами младенца глаголит истина, поэтому бортпроводница призывает их поправить маски, но не настаивает.

У многих они на подбородках, а носы устремлены в небо, на юг. Двумя часами позднее сочинский аэропорт встречает, не требуя ни справок, ни средств защиты. Воздух сладкий, мамы счастливые, младенец спокоен.

Учитывая, что в последние дни город за городом объявляют о восстановлении пассажирского потока, кажется, жизнь налаживается. По крайней мере, внутри страны.

Довольный водитель трансфера встречает прибывших аналогом московского «понаехали»:

«У нас такой поток из-за того, что границы… не успеваем!»

И когда еще у россиян будет возможность посмотреть свою необъятную страну. Пользуйтесь случаем. И все-таки не забывайте про маски!