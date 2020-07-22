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10:20   22 Июля 2020
Экономика

Объем Фонда национального благосостояния составил 7,8 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния составил 7,8 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния в России на начало 2020 года составил 7,8 триллиона рублей. Об этом информировал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Сегодня, 22 июля, он прибыл в здание Государственной думы на Охотном ряду в Москве для выступления с отчетом о работе российского правительства. Заседание началось в 10:00 по московскому времени.

Основополагающей целью правительства государства является улучшение качества жизни каждого гражданина страны за счет роста экономики и развития социальной сферы, подчеркнул он.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #экономика #правительство #мишустин

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