Объем Фонда национального благосостояния составил 7,8 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния в России на начало 2020 года составил 7,8 триллиона рублей. Об этом информировал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Сегодня, 22 июля, он прибыл в здание Государственной думы на Охотном ряду в Москве для выступления с отчетом о работе российского правительства. Заседание началось в 10:00 по московскому времени.

Основополагающей целью правительства государства является улучшение качества жизни каждого гражданина страны за счет роста экономики и развития социальной сферы, подчеркнул он.