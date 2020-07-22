Луцкому террористу предъявлены обвинения по трем статьям

Захват автобуса в Луцке с 13 людьми в качестве заложников благополучно разрешился после переговоров террориста с президентом Украины Владимиром Зеленским. Все заложники отпущены, а террорист взят под стражу.

Обвинения сразу по трем статьям были выдвинуты луцкому террористу. По заявлению МВД Украины, он обвиняется в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия. Об этом сообщает РИА Новости. Террорист Максим Кривош захватил 21 июля в Луцке автобус с 13 людьми, которых он продержал в заложниках 12 часов.