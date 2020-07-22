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10:01   22 Июля 2020
Политика

Дегтярев объяснил, почему не собирается покидать пост врио главы Хабаровского края

Дегтярев объяснил, почему не собирается покидать пост врио главы Хабаровского края

Работа врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева началась с требований протестующих уйти в отставку. Новоприбывший управленец прокомментировал это требование на своей странице в Instagram.

Дегтярев отказался подать в отставку, несмотря на призывы митингующих хабаровчан, которые собрались под окнами администрации.

Глава региона предложил местным жителям успокоиться и объяснил, что если он покинет пост, то придет другой. Дегтярев отметил, что у региона уже десять дней нет руководителя, работы много, на столе стопка документов.

Врио губернатора пообещал в ближайшее время вновь прогуляться по Хабаровску и пообщаться с местными жителями.

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Автор: Кристина Мокроусова
#губернатор #хабаровский край #дегтярев

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