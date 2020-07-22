Дегтярев объяснил, почему не собирается покидать пост врио главы Хабаровского края

Работа врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева началась с требований протестующих уйти в отставку. Новоприбывший управленец прокомментировал это требование на своей странице в Instagram.

Дегтярев отказался подать в отставку, несмотря на призывы митингующих хабаровчан, которые собрались под окнами администрации.

Глава региона предложил местным жителям успокоиться и объяснил, что если он покинет пост, то придет другой. Дегтярев отметил, что у региона уже десять дней нет руководителя, работы много, на столе стопка документов.

Врио губернатора пообещал в ближайшее время вновь прогуляться по Хабаровску и пообщаться с местными жителями.