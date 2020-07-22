Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии и Сирии в ходе телефонного разговора

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили текущую ситуацию в Сирии и Ливии в ходе телефонного разговора. Об этом информировало агентство Anadolu.

Политики обсудили текущую обстановку в двух государствах, уделив внимание шагам по развитию двусторонних отношений. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте агентства.

16 июня Эрдоган и Меркель также обсудили в режиме телеконференции ситуацию в Ливии, борьбу с пандемией коронавируса, а также сотрудничество по мерам после нее. Об этом информировали в администрации турецкого президента.