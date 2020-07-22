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9:45   22 Июля 2020
Происшествия

Зеленский объяснил своими принципами выполнение им требований террориста в Луцке

Зеленский объяснил своими принципами выполнение им требований террориста в Луцке

Захват в Луцке 21 июля автобуса с 13 людьми, взятыми террористом Максимом Кривошем в заложники, благополучно завершился. Все заложники отпущены живыми, а террорист находится под стражей.

Мирное разрешение ситуации с захватом заложников в украинском городе Луцке стало возможным благодаря тому, что президент Украины Владимир Зеленский выполнил условия террориста. По его словам, которые приводит РИА Новости, разговор с захватчиком длился 7–10 минут, после чего стало ясно, что можно будет освободить заложников без спецоперации. Зеленский заявил, что это его принцип: если можно не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то нужно делать так.

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Автор: Юлия Яковлева
#зеленский #луцкий террорист #захват автобуса

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