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9:27   22 Июля 2020
Происшествия

Вице-мэр Томска Суриков уволился после обвинения во взяточничестве

Вице-мэр Томска Суриков уволился после обвинения во взяточничестве

Вице-мэр Томска по безопасности и общим вопросам Евгений Суриков ушел с должности после обвинения во взяточничестве.

Суриков, находясь под стражей, передал заявление об увольнении по собственному желанию. Вице-мэра задержали 17 июля по обвинению в получении взятки в крупном размере. Его освободили от должности, сообщил мэр Томска Иван Кляйн.

Сотрудники УФСБ задержали заместителя главы Томска по подозрению в получении взятки не менее 300 тысяч рублей. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Сурикова поместили под стражу до 16 сентября.

Следствие считает, что чиновник получил взятку в период с 2016 года по 2018 год за содействие в решении вопросов со стороны других чиновников, на которых Суриков имел влияние.

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Автор: Илья Романович
#взятка #томск #вице-мэр #суриков #Кляйн

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