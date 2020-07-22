Внезапная проверка боеготовности ВС России завершена
Внезапная проверка боеготовности Вооруженных сил России завершилась 21 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
Внезапная проверка боеготовности войск Южного и Западного военных округов длилась с 17 по 21 июля. Сообщается, что за время мероприятий более 150 тысяч военнослужащих участвовали более чем в 50 различных учениях на территориях и акваториях 35 наземных и 17 морских полигонов. Теперь войска и соединения ВДВ возвращаются в места своей постоянной дислокации.
Основная цель проверки заключалась в оценке боеготовности сил на направлениях с высокой террористической угрозой. По результатам мероприятий будут приниматься решения о допуске соединений и воинских частей к осенним учениям "Кавказ-2020". Проверка была инициирована главнокомандующим ВС России Владимиром Путиным.