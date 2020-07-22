Пелоси назвала "вирус Трампа" причиной распространения COVID-19 в США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила CNN, что американский президент Дональд Трамп своим бездействием на фоне пандемии для многих послужил плохим примером. Демократ считает, что в распространении COVID-19 виноват "вирус Трампа".

Пелоси прокомментировала выступление Трампа, в котором тот отметил необходимость ношения масок для защиты от рисков заражения коронавирусом. Президент США таким образом признал ранее допущенные им ошибки, по мнению законодателя.

Спикер нижней палаты Конгресса считает, к ситуации со вспышкой заболеваемости COVID-19 в Соединенных Штатах привел "вирус Трампа". По мнению Пелоси, американскому лидеру с самого начала пандемии следовало посещать публичные мероприятия в защитной маске.