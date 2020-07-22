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 Жительница Сочи Кольцова рассказала о происходящем в городе из-за наплыва туристов

Жительница Сочи Кольцова рассказала о происходящем в городе из-за наплыва туристов
Мишустин обозначил главную цель работы Правительства РФ

Мишустин обозначил главную цель работы Правительства РФ

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8:50   22 Июля 2020
Политика

Пелоси назвала "вирус Трампа" причиной распространения COVID-19 в США

Пелоси назвала "вирус Трампа" причиной распространения COVID-19 в США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила CNN, что американский президент Дональд Трамп своим бездействием на фоне пандемии для многих послужил плохим примером. Демократ считает, что в распространении COVID-19 виноват "вирус Трампа".

Пелоси прокомментировала выступление Трампа, в котором тот отметил необходимость ношения масок для защиты от рисков заражения коронавирусом. Президент США таким образом признал ранее допущенные им ошибки, по мнению законодателя.

Спикер нижней палаты Конгресса считает, к ситуации со вспышкой заболеваемости COVID-19 в Соединенных Штатах привел "вирус Трампа". По мнению Пелоси, американскому лидеру с самого начала пандемии следовало посещать публичные мероприятия в защитной маске.

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Автор: Василий Пименов
#трамп #пелоси #коронавирус #COVID-19

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