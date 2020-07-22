Познер призвал проанализировать истоки массовых беспорядков в США

Журналист и телеведущий Владимир Познер объяснил, почему некоторым людям сложно понять сложившуюся ситуацию в Соединенных Штатах. Он предложил обсуждающим ее "залезть на американскую колокольню".

Прежде, чем судить участников акции Black Lives Matter, протестующих против расизма и любых видов дискриминации в США, необходимо тщательно изучить ситуацию внутри страны, считает Познер. По его словам, к происходящим сейчас событиям вели сотни лет того, что происходило с афроамериканцами на территории США, предает Lenta.ru.

"Когда мы сумеем "залезть на американскую колокольню" и посмотреть оттуда на то, что там происходит, тогда мы сможем как-то это понять", — заявил журналист.

Афроамериканцев "привезли туда в качестве рабов, которые были рабами в течение двухсот лет, а потом еще примерно в течение 160 лет сегрегированы", отметил Познер. По словам журналиста, об этой ситуации можно говорить очень долго.

Ситуация в Соединенных Штатах накаляется на протяжении лета. Массовые протесты и беспорядки сотрясают страну. К этому привела политика властных структур США, которые не слышат своих граждан.