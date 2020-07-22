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7:53   22 Июля 2020
Общество

Бжания обратился к РФ с инициативой поэтапного снятия ограничений на границе

Бжания обратился к РФ с инициативой поэтапного снятия ограничений на границе

Инициатива поэтапного снятия ограничений на пересечение российскими и абхазскими гражданами госграницы поступило к руководству России от президента Абхазии Аслана Бжания. Об этом сообщается на сайте кабинета министров республики.

Отмечается, что эта инициатива распространяется и на открытие курортного сезона. В Абхазии эпидемиологическую обстановку характеризуют как благоприятную. Также уточняется, что для окончательного решения о снятии ограничений требуется согласование с российской стороной.

21 июля Абхазия продлила закрытие границы с Российской Федерацией до 28 июля. Такое решение было принято абхазскими властями из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #граница #абхазия #коронавирус

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