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7:27   22 Июля 2020
Политика

Дегтярев намерен использовать лучшие практики своих предшественников

Дегтярев намерен использовать лучшие практики своих предшественников

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен применять лучшие практики своих предшественников. Среди них опыт руководителей в период СССР.

Врио главы Хабаровского края во вторник приступил к должностным обязанностям. Об этом чиновник рассказал в среду на своей странице в социальной сети Instagram. Он заявил, что будет держать равнение на управленческие практики своих предшественников, передает ТАСС.

"Все лучшее будем брать от всех, а ориентироваться в своих решениях будем на такого столпа хабаровской политики — на Алексея Климентьевича Черного", — заявил Дегтярев.

Одна из задач чиновника, по его словам, возвращение "тяжеловесности" края в отношениях с федеральным центром. В понедельник российский президент Владимир Путин по видеосвязи предложил Михаилу Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края. Данное предложение чиновник принял.

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Автор: Илья Романович
#губернатор #хабаровский край #дегтярев

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