Дегтярев намерен использовать лучшие практики своих предшественников

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен применять лучшие практики своих предшественников. Среди них опыт руководителей в период СССР.

Врио главы Хабаровского края во вторник приступил к должностным обязанностям. Об этом чиновник рассказал в среду на своей странице в социальной сети Instagram. Он заявил, что будет держать равнение на управленческие практики своих предшественников, передает ТАСС.

"Все лучшее будем брать от всех, а ориентироваться в своих решениях будем на такого столпа хабаровской политики — на Алексея Климентьевича Черного", — заявил Дегтярев.

Одна из задач чиновника, по его словам, возвращение "тяжеловесности" края в отношениях с федеральным центром. В понедельник российский президент Владимир Путин по видеосвязи предложил Михаилу Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края. Данное предложение чиновник принял.