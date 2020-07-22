Жительница Сочи Кольцова рассказала о происходящем в городе из-за наплыва туристов

Курортный город Сочи заполонили туристы. Местные жители относятся к большому потоку приезжих негативно, сообщила жительница населенного пункта Татьяна Кольцова.

Туристы распределились по городу неравномерно: большая часть поселилась в Имеретинской низменности, так как там отели еще в начале сезона снизили стоимость до минимума. Об этом порталу 161.ru рассказала местная жительница.

"Этим летом у нас появилось ощущение, что сочинские туристы пустились во все тяжкие", — заявила Кольцова.

Она добавила, что не было и дня, чтобы в социальных сетях не появилось видео, на котором парочки занимаются любовью в кабинке для переодевания или даже на качелях у берега прилюдно.

Кольцова отметила, что многие сочинские жители относятся к туристам негативно не только из-за их постоянных выходок, но и из-за страха перед коронавирусом. Она рассказала, что в городе никто не носит защитные маски.