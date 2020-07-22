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5:55   22 Июля 2020
Политика

ФРГ считает угрозы США санкциями против "Северного потока — 2" "опасным прецедентом"

ФРГ считает угрозы США санкциями против "Северного потока — 2" "опасным прецедентом"

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) разрабатывает варианты ответных мер против США. По словам руководителя комитета Михаэля Хармса, они могут варьироваться от дипломатических заявлений до реальных защитных санкций.

Введение США ограничительных мер против строительства российско-немецкого газопровода "Северный поток — 2" — "опасный прецедент", отметил Хармс. По его словам, Евросоюз должен противодействовать Вашингтону, чтобы другие государства не "пришли к подобным идеям", передает ТАСС.

"До сих пор мы постоянно предостерегали от жестких ответных мер касательно США, поскольку не хотим оказаться в санкционной спирали. Теперь мы смотрим на это несколько иначе", — отметил Хармс.

Строительству "Северного потока — 2" ничего не должно угрожать, но проблемы могут возникнуть со страховыми компаниями, которые могут повести себя непредсказуемо, уверен руководитель OAOEV. ФРГ считает проект "крайне важным", так как он позволит снизить цены на газ, а также защитит климат.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #германия #Северный поток—2

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