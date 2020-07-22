Трамп предрек ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах, скорее всего, ухудшится. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал CNBC.

Американский лидер заявил, что ситуация с коронавирусом в США, судя по опыту других стран, может еще ухудшиться, после чего эпидемиологическая обстановка непременно стабилизируется. Трамп при этом отметил, что смертность среди пациентов вследствие осложнений COVID-19 в стране продолжает снижаться, передает ТАСС.

Соединенные Штаты, между тем, продолжают лидировать по количеству смертей среди инфицированных. По данным Worldometer, в США скончались более 144 тысяч пациентов с COVID-19.