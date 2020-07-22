Постпред Сирии в ООН осудил оккупацию Голанских высот Израилем

Голанские высоты, оккупированные Израилем, являются неотъемлемой частью территории Сирии. Об этом заявил постоянный представитель САР при ООН Башар аль-Джаафари.

Возвращение к территориальным границам САР в соответствии с гарантиями международного права и положениями 1967 года остается одной из наиболее приоритетных задач внешней политики Дамаска, указал дипломат. Постпред Сирии в организации напомнил, что Голаны были оккупированы Израилем.

Действия Тель-Авива являются нарушением устава ООН, подчеркнул аль-Джаафари. Израильская оккупация Голанских высот приводит к нарушениям гуманитарного права и прав человека, связанным с военными преступлениями, в том числе принудительным переселением и разрушением домов, а также разграблением природных ресурсов, добавил постпред САР.