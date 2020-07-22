Конгресс США одобрил проект военного бюджета с санкциями против "Северного потока — 2"

Нижняя палата Конгресса США поддержала проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Об этом сообщается на сайте Палаты представителей.

Проект военного бюджета на следующий финансовый год, который начинается в США с 1 октября, в ходе голосования в Палате представителей Конгресса поддержали 295 законодателей, против выступили 125 конгрессменов.

Бюджет на 2021 финансовый год предусмотрен в размере $740,5 миллиардов. Документ, в частности, требует от Белого дома ужесточить санкционное давление на российские газопроводы, в том числе строящийся "Северный поток — 2", а также "Турецкий поток".