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Трамп предрек ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Трамп предрек ухудшение ситуации с коронавирусом в США

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4:39   22 Июля 2020
Политика

Конгресс США одобрил проект военного бюджета с санкциями против "Северного потока — 2"

Конгресс США одобрил проект военного бюджета с санкциями против "Северного потока — 2"

Нижняя палата Конгресса США поддержала проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Об этом сообщается на сайте Палаты представителей.

Проект военного бюджета на следующий финансовый год, который начинается в США с 1 октября, в ходе голосования в Палате представителей Конгресса поддержали 295 законодателей, против выступили 125 конгрессменов.

Бюджет на 2021 финансовый год предусмотрен в размере $740,5 миллиардов. Документ, в частности, требует от Белого дома ужесточить санкционное давление на российские газопроводы, в том числе строящийся "Северный поток — 2", а также "Турецкий поток".

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Автор: Борис Нестеров
#сша #санкции #газопровод #конгресс

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