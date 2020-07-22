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4:31   22 Июля 2020
Политика

Пушков отреагировал на призыв США остановить разработку "летающего Чернобыля"

Пушков отреагировал на призыв США остановить разработку "летающего Чернобыля"

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли считает, что РФ должна прекратить разработку ракет с ядерным двигателем. Сенатор Совфеда Алексей Пушков в ответ на это указал, что США разрабатывают оружие "Судного дня".

В ответ на призыв Биллингсли, Пушков напомнил, что не только Россия занимается разработкой ядерного вооружения. По его словам, именно в США также создают такое оружие. В качестве примера он приводит новые американские ракеты, которые придут на замену МБР "Минитмен", передает РИА SM-News.

"А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР "Минитмен", это что — гуманное оружие или "ангелы с небес"? К сведению Биллингсли: это и есть оружие "Судного дня", — написал Пушков

Председатель Комиссии Совета Федерации посоветовал США не указывать России, какими разработками ей заниматься, а какими нет. Он предложил им подумать над новыми механизмами контроля над ядерными вооружениями.

"Вместо этого они вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение "Судного дня", — отметил он.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #пушков #биллингсли

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