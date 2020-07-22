Пушков отреагировал на призыв США остановить разработку "летающего Чернобыля"

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли считает, что РФ должна прекратить разработку ракет с ядерным двигателем. Сенатор Совфеда Алексей Пушков в ответ на это указал, что США разрабатывают оружие "Судного дня".

В ответ на призыв Биллингсли, Пушков напомнил, что не только Россия занимается разработкой ядерного вооружения. По его словам, именно в США также создают такое оружие. В качестве примера он приводит новые американские ракеты, которые придут на замену МБР "Минитмен", передает РИА SM-News.

"А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР "Минитмен", это что — гуманное оружие или "ангелы с небес"? К сведению Биллингсли: это и есть оружие "Судного дня", — написал Пушков

Председатель Комиссии Совета Федерации посоветовал США не указывать России, какими разработками ей заниматься, а какими нет. Он предложил им подумать над новыми механизмами контроля над ядерными вооружениями.