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4:13   22 Июля 2020
Общество

Граждане РФ старше 80 лет могут получить доплату к пенсии в 11 тысяч рублей

Граждане РФ старше 80 лет могут получить доплату к пенсии в 11 тысяч рублей

Повышенную доплату к пенсии в размере 11 тысяч рублей могут получить граждане РФ старше 80 лет. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Дополнительные выплаты к накоплениям по страховой пенсии начисляются автоматически. Гражданам не нужно для этого обращаться в отделение ПФР.

Исключение составляют инвалиды первой группы, достигшие 80 лет, так как они уже получают надбавки. Дополнительную выплату также не начислят получающим пенсию по потере кормильца.

Доплата к пенсии в размере 11 тысяч рублей, таким образом, может быть назначена при наличии инвалидности первой группы, либо по достижении 80-летнего возраста.

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Автор: Василий Пименов
#пенсии #пфр #доплата

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