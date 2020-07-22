Граждане РФ старше 80 лет могут получить доплату к пенсии в 11 тысяч рублей

Повышенную доплату к пенсии в размере 11 тысяч рублей могут получить граждане РФ старше 80 лет. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Дополнительные выплаты к накоплениям по страховой пенсии начисляются автоматически. Гражданам не нужно для этого обращаться в отделение ПФР.

Исключение составляют инвалиды первой группы, достигшие 80 лет, так как они уже получают надбавки. Дополнительную выплату также не начислят получающим пенсию по потере кормильца.

Доплата к пенсии в размере 11 тысяч рублей, таким образом, может быть назначена при наличии инвалидности первой группы, либо по достижении 80-летнего возраста.