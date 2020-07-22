Сенатор Рязанский оценил вероятность получения пенсионерами дополнительных выплат

Учреждение дополнительных выплат для пенсионеров в рамках комплекса мер поддержки пострадавшим от обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19, станет возможным после принятия соответствующего решения на правительственном уровне.

Такое заявление сделал заместитель главы социального комитета Совфеда РФ Валерий Рязанский в ответ на предложение о предоставлении пенсионерам выплат в размере 15 тыс. рублей. По его словам, средства на расширение программы поддержки не были заложены в федеральном бюджете, передает РИА Новости.

"Ежемесячно на выплаты пенсий выделяется 625-650 миллиардов рублей. На дополнительные платежи средств в ПФР нет, в федеральном бюджете мы их не обозначали", — объяснил сенатор.

Автором инициативы выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Он также направил письмо российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросил поддержать пенсионеров из "группы риска".