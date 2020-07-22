Трамп назвал сроки завершения испытаний шести вакцин от COVID-19 в США

Клинические испытания двух вакцин от коронавирусной инфекции в США до конца июля перейдут в финальную стадию, в последующие недели завершатся испытания еще четырех вакцин. Об этом журналистам сообщил американский президент Дональд Трамп.

Цель заключается в том, чтобы не просто справиться с коронавирусной пандемией, но и окончательно положить конец распространению COVID-19 в Соединенных Штатах, заявил хозяин Белого дома. Трамп заверил, что власти США хотят одержать победу над коронавирусом как можно быстрее.

Создание вакцины остается приоритетной задачей, указал Трамп. Две вакцины от COVID-19 перейдут в финальную стадию клинических испытаний в июле, затем в течение нескольких недель к завершению подойдут исследования еще четырех препаратов, сообщил президент США, передает РИА Новости.