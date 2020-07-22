Украинский командир погиб в ходе учений ВСУ в Львовской области

Командир вооруженных сил Украины скончался в результате инцидента во время учений под Львовом, где одна из украинских БМП по ошибке обстреляла другую. Об этом сообщил Telegram-канал "Военный обозреватель".

Учения ВСУ проходили на полигоне в 30 километрах от Львова. БМП-2 во время выполнения задач в ходе стрельб обстреляла такую же БМП, в результате командир экипажа боевой машины скончался.

Экипаж БМП-2, предположительно, совершил ошибку из-за потери ориентирования. Инцидент произошел на Яворовском полигоне.