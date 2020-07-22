Беглов заявил о сохранении бюджетной устойчивости Петербурга по итогам первого полугодия

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил сохранение бюджетной устойчивости по итогам первого полугодия. Об этом глава Северной столицы сообщил во вторник в ходе заседания в Смольном.

Правительство Петербурга указало на необходимость реализации плана по восстановлению экономики. В Смольном отметили важность обеспечения инвестиционного роста, восстановления занятости и деловой активности.

Беглов заявил, что власти проделали огромный объем работы, благодаря чему удалось сохранить бюджетную устойчивость. Самый сложный период уже пройден, подчеркнул губернатор Петербурга. Необходимо наверстывать то, что вынуждены были отложить, отметил глава города на Неве. Об этом пишут "Невские новости".