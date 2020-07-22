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2:05   22 Июля 2020
Общество

Белый дом заявил о спасении Трампом миллионов американцев от COVID-19

Белый дом заявил о спасении Трампом миллионов американцев от COVID-19

Благодаря мерам, принятым президентом США Дональдом Трампом в контексте борьбы с распространением COVID-19, от инфицирования были спасены по меньшей мере три миллиона американцев. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Макинани назвала распоряжения американского лидера правильными и отметила негативные последствия длительной самоизоляции. По ее словам, из-за введенного в некоторых штатах и округах карантина на 80% снизилась динамика диагностирования рака, передает РИА Новости.

"Это было правильное решение, президент спас 3-4 миллиона жизней. Но нужно учитывать и другую сторону данных по здравоохранению — то, как влияют на американцев долговременные карантины", — уточнила Макинани.

Сам Трамп не раз заявлял о своей высокой роли в спасении соотечественников от заболевания коронавирусной инфекцией. Одновременно с этим США продолжают оставаться страной с рекордным числом случаев инфицирования.

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Автор: Яна Либерман
#дональд трамп #белый дом #коронавирус

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