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1:31   22 Июля 2020
Армия

Пентагон не обнаружил доказательств выплат талибам за нападения на военных США

Пентагон не обнаружил доказательств выплат талибам за нападения на военных США

Пентагон заявил об отсутствии свидетельств, которые бы могли подтвердить информацию о выплатах со стороны России афганским талибам за нападения на американских военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман.

Американские власти не нашли никаких свидетельств, подтверждающих существование программы вознаграждения талибам за нападения на военных США в Афганистане, сообщил пресс-секретарь Пентагона. Ведомство также не располагает никакими сведениями о каких-либо жертвах этой программы, указал Хоффман.

Издание New York Times ранее, 26 июня, опубликовало материал о якобы выплатах членам запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" за нападения на военнослужащих США в Афганистане. Информацию опровергли как в Вашингтоне, так и в Москве. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикацию NYT "абсолютной уткой".

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Автор: Яна Либерман
#сша #пентагон #талибы

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