Турция использовала вброс AFRICOM, чтобы переложить на РФ свои преступления в Ливии

Турецкое государственное информационное агентство Anadolu переложило ответственность за взрывы в Триполи с сирийских наемников, которых Анкара перебрасывает в Ливию, на российских добровольцев.

Штаб операции "Вулкан гнева" опубликовал на своем Facebook-аккаунте сообщение о взорвавшейся мине к югу от Триполи. Авторы Anadolu ухватились за эту публикацию и, ориентируясь на недавний вброс AFRICOM, создали свой фейк. Таким образом Турция попыталась связать ЧВК "Вагнера" с инцидентом. Подтвердить публикацию какими-либо доказательствами или фактами агентство Anadolu не смогло, попросту сославшись на соцсети силовых структур Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое Турция открыто поддерживает, передает ФАН.

Журналисты заявили о связи россиян с произошедшим, но не представили никаких доказательств. Авторы текста сосласись на информацию из социальных сетей силовых структур Правительства национального согласия, поддерживаемое Анкарой.