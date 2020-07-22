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0:53   22 Июля 2020
Политика

Телеведущий Медведев раскритиковал украинские государственные службы после теракта в Луцке

Телеведущий Медведев раскритиковал украинские государственные службы после теракта в Луцке

Теракт, произошедший в Луцке, вскрыл "импотенцию" государственных служб Украины. Такое мнение высказал телеведущий Андрей Медведев.

Захвативший заложников в Луцке мужчина задержан. Перед этим террорист освободил всех людей, которые были в автобусе. После того как заложники вышли из автомобиля, к нему подъехал БТР со спецназом.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что все заложники живы. Террорист Максим Кривош освободил людей после выполнения выдвинутого им требования украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава государства записал видеоролик с призывом посмотреть фильм "Земляне". После освобождения заложников глава Украины удалил пост.

"Сейчас начнут раскручивать тему "геройский президент Украины героически спас людей", — отметил Андрей Медведев.

Однако телеведущий считает, что произошедшее в Луцке лишь вскрывает "импотенцию" украинских государственных служб, передает "ПолитНавигатор".

"Идиот с оружием полдня держал на мушке мирных людей. И как выяснилось, остановить его было некому", — констатировал телеведущий.

Он добавил, что освобождение автобуса является одной из базовых задач подразделений специального назначения, которую постоянно отрабатывают. Штурм автомобиля чаще всего демонстрируют на показательных выступлениях, подчеркнул Медведев.

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Автор: Илья Романович
#украина #луцк #госслужбы

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