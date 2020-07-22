Спецпредставитель Трампа назвал условия возобновления испытаний ядерного оружия в США

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал сценарии, при которых Соединенные Штаты могут возобновить ядерные испытания. Представитель Госдепа сообщил об этом в ходе слушаний в Сенате.

Ядерные испытания в США возможны при возникновении вопросов надежности и безопасности вооружений. Биллингсли добавил, что поводом для проведения испытаний может стать необходимость разработки новых боезарядов. Представитель Госдепа указал, что в настоящий момент ни один из этих сценариев, насколько ему известно, не рассматривается.

Президент США Дональд Трамп ранее выдвинул кандидатуру Биллингсли на должность заместителя госсекретаря по международной безопасности и контроля вооружений. Иностранный комитет Сената США провел слушания по этому вопросу.