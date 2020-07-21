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23:26   21 Июля 2020
Происшествия

Двоих россиян в Греции приговорили к 253 годам колонии за перевозку нелегальных мигрантов

Двоих россиян в Греции приговорили к 253 годам колонии за перевозку нелегальных мигрантов

Граждан России Константина Семенова и Ивана Возниковцева обвинили в организации нелегальной миграции, торговле людьми и незаконном пересечении границы. Об этом сообщил вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Россиян приговорили к 253 годам колонии. Мельников объяснил, что за каждого мигранта моряки получили от 7 до 12 лет. Кроме того, были учтены и другие преступления.

Россияне не признали свою вину, отметил правозащитник. Моряки заявили, что прибыли в Турцию для работы, где им обещали платить по две тысячи евро в месяц и отдельно оплачивать питание за работу на круизном судне, которое перевозит туристов, передает ТАСС.

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Автор: Юлия Яковлева
#россияне #греция #моряки

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