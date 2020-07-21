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23:05   21 Июля 2020
Происшествия

Минобороны Армении заявило об атаке со стороны Азербайджана

Минобороны Армении заявило об атаке со стороны Азербайджана

Боевой пост армянской армии был атакован вооруженными силами Азербайджана. Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.

В Минобороны Армении заявили, что атака азербайджанских военных на армянский боевой пост армении не обошлась без жертв.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян также сообщил, что сегодня, 21 июля, несмотря на относительно спокойную обстановку на границе, азербайджанские военные вели снайперский огонь по армянским позициям.

Боестолкновение армянских и азербайджанских военных сил продолжается с 12 июля в Товузском и Тавушском сопредельных районах, на границе с Грузией.

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Автор: Юлия Яковлева
#азербайджан #армения #атака

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