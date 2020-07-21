Минобороны Армении заявило об атаке со стороны Азербайджана

Боевой пост армянской армии был атакован вооруженными силами Азербайджана. Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.

В Минобороны Армении заявили, что атака азербайджанских военных на армянский боевой пост армении не обошлась без жертв.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян также сообщил, что сегодня, 21 июля, несмотря на относительно спокойную обстановку на границе, азербайджанские военные вели снайперский огонь по армянским позициям.

Боестолкновение армянских и азербайджанских военных сил продолжается с 12 июля в Товузском и Тавушском сопредельных районах, на границе с Грузией.