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22:38   21 Июля 2020
Армия

США хотят запретить России создавать ракеты с ядерной силовой установкой

США хотят запретить России создавать ракеты с ядерной силовой установкой

США на переговорах по контролю над вооружениями хотят добиться от России отказа от создания ракет с ядерной силовой установкой. Об этом в ходе слушаний в Сенате заявил специальный представитель президента США Маршалл Биллингсли.

Члены комитета верхней палаты Конгресса США по иностранным делам в ходе слушаний задали Биллингсли вопрос, рассматривает ли Вашингтон возможность включения создаваемых Россией новых стратегических вооружений в договор по контролю над вооружениями. Биллингсли заявил, что некоторые из этих вооружений, например, в случае размещения на межконтинентальных баллистических ракетах, будут включены в договор автоматически.

Американский дипломат добавил, что крылатые ракеты с ядерной силовой установкой, как считает Белый дом, не должны существовать в принципе. По его словам, не может быть веских доводов, чтобы иметь такие вооружения, передает РИА Новости.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #ракеты #биллингсли

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