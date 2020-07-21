США хотят запретить России создавать ракеты с ядерной силовой установкой

США на переговорах по контролю над вооружениями хотят добиться от России отказа от создания ракет с ядерной силовой установкой. Об этом в ходе слушаний в Сенате заявил специальный представитель президента США Маршалл Биллингсли.

Члены комитета верхней палаты Конгресса США по иностранным делам в ходе слушаний задали Биллингсли вопрос, рассматривает ли Вашингтон возможность включения создаваемых Россией новых стратегических вооружений в договор по контролю над вооружениями. Биллингсли заявил, что некоторые из этих вооружений, например, в случае размещения на межконтинентальных баллистических ракетах, будут включены в договор автоматически.

Американский дипломат добавил, что крылатые ракеты с ядерной силовой установкой, как считает Белый дом, не должны существовать в принципе. По его словам, не может быть веских доводов, чтобы иметь такие вооружения, передает РИА Новости.