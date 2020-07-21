Заложники покинули захваченный в Луцке автобус

Захваченные луцким террористом заложники покинули автобус. Все люди живы, а сам злоумышленник был задержан.

Спецназовцам пришлось брать штурмом автобус с заложниками. Сначала прогремел взрыв, после чего люди начали выходить из захваченного транспортного средства. Силовики взяли автобус штурмом после выхода всех пассажиров из него. Пострадавших среди заложников нет.

Мужчина 21 июля захватил автобус с пассажирами в Луцке. Он заявил, что имеет при себе оружие и взрывчатку. На месте работали сотрудники силовых служб Украины.