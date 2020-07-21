Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума утвердила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума утвердила законопроект об удаленной работе в первом чтении

 Шведский поэт Мальмквист сравнил творчество Маяковского с игрой знаменитого хоккеиста

Шведский поэт Мальмквист сравнил творчество Маяковского с игрой знаменитого хоккеиста
Канье Уэст подал заявку на регистрацию независимым кандидатом в президенты США

Канье Уэст подал заявку на регистрацию независимым кандидатом в президенты США

 Конгауз считает недопустимым называть русский язык диалектом болгарского

Конгауз считает недопустимым называть русский язык диалектом болгарского
Богатые земли ФРГ обеднеют после сокращения военного контингента США

Богатые земли ФРГ обеднеют после сокращения военного контингента США

 Цены на нефть «привили» вакциной от коронавируса

Цены на нефть «привили» вакциной от коронавируса
Госдума утвердила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума утвердила законопроект об удаленной работе в первом чтении

 Шведский поэт Мальмквист сравнил творчество Маяковского с игрой знаменитого хоккеиста

Шведский поэт Мальмквист сравнил творчество Маяковского с игрой знаменитого хоккеиста
Канье Уэст подал заявку на регистрацию независимым кандидатом в президенты США

Канье Уэст подал заявку на регистрацию независимым кандидатом в президенты США

 Конгауз считает недопустимым называть русский язык диалектом болгарского

Конгауз считает недопустимым называть русский язык диалектом болгарского
Богатые земли ФРГ обеднеют после сокращения военного контингента США

Богатые земли ФРГ обеднеют после сокращения военного контингента США

 Цены на нефть «привили» вакциной от коронавируса

Цены на нефть «привили» вакциной от коронавируса
21:58   21 Июля 2020
Происшествия

Заложники покинули захваченный в Луцке автобус

Заложники покинули захваченный в Луцке автобус

Захваченные луцким террористом заложники покинули автобус. Все люди живы, а сам злоумышленник был задержан.

Спецназовцам пришлось брать штурмом автобус с заложниками. Сначала прогремел взрыв, после чего люди начали выходить из захваченного транспортного средства. Силовики взяли автобус штурмом после выхода всех пассажиров из него. Пострадавших среди заложников нет.

Мужчина 21 июля захватил автобус с пассажирами в Луцке. Он заявил, что имеет при себе оружие и взрывчатку. На месте работали сотрудники силовых служб Украины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#украина #заложники #луцк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...