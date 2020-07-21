Канье Уэст подал заявку на регистрацию независимым кандидатом в президенты США

Заявку на регистрацию независимым кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки подал рэп-исполнитель Канье Уэст в штате Иллинойс.

Уэст в понедельник не смог предоставить в срок подписи, которые необходимы для регистрации независимым кандидатом в президенты США в штате Южная Каролина.

Прежде рэпер зарегистрировался независимым кандидатом в штате Оклахома. Он успел подать документы, а также уплатить регистрационный сбор в размере 35 тысяч долларов.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки запланированы на 3 ноября этого года. На них определят, кто станет главой США на ближайшие четыре года.