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21:39   21 Июля 2020
Политика

Канье Уэст подал заявку на регистрацию независимым кандидатом в президенты США

Канье Уэст подал заявку на регистрацию независимым кандидатом в президенты США

Заявку на регистрацию независимым кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки подал рэп-исполнитель Канье Уэст в штате Иллинойс.

Уэст в понедельник не смог предоставить в срок подписи, которые необходимы для регистрации независимым кандидатом в президенты США в штате Южная Каролина.

Прежде рэпер зарегистрировался независимым кандидатом в штате Оклахома. Он успел подать документы, а также уплатить регистрационный сбор в размере 35 тысяч долларов.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки запланированы на 3 ноября этого года. На них определят, кто станет главой США на ближайшие четыре года.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #регистрация #канье уэст

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