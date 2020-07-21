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21:23   21 Июля 2020
Политика

Госдума утвердила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума утвердила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Законопроект об удаленной работе, призванный упростить процедуру перевода сотрудников в офисе на дистанционный формат в качестве временной меры, одобрен Госдумой в первом чтении. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Закон предполагает установление ограниченного перечня оснований для увольнения работающих удаленно сотрудников. В соответствии с предлагаемой инициативой, работодатель сможет уволить такого сотрудника только на основании положений Трудового кодекса.

Инициатива также предусматривает право сотрудника в определенное время находиться вне активности онлайн. Законопроект также дает уточненное определение удаленной работы.

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Автор: Василий Пименов
#госдума #законопроект #работа

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