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20:54   21 Июля 2020
Политика

Конгауз считает недопустимым называть русский язык диалектом болгарского

Конгауз считает недопустимым называть русский язык диалектом болгарского

Интернет-пользователи из Болгарии назвали русский язык диалектом болгарского. На ошибочность этого утверждения указал лингвист Максим Кронгауз.

Кронгауз подчеркнул, что русский язык не является диалектом болгарского и считать так недопустимо. Речь может идти о древнеболгарском, который в этимологии РФ принято считать старославянским. Однако София приписывает его происхождение себе. Этот спор является давним и с одной стороны носит политический подтекст, пишет "ПолитРоссия".

Эксперт также обратил внимание на то, что что письменная форма современного русского языка взяла основы старославянского, но разговорная часть развивалась от древнерусского.

По словам Кронгауза, все восточнославянские языки имеют много общего, и трудно сказать, какой из них ближе к русскому. Совпадение слов в болгарском, белорусском и украинском доходит до 50–60%.

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Автор: Василий Пименов
#россия #болгария #русский язык #славянские языки #Кронгауз

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