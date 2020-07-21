Шведский поэт Мальмквист сравнил творчество Маяковского с игрой знаменитого хоккеиста

Поэт и прозаик Том Мальмквист в юности увлекался хоккеем и был очень далек от литературы. Однако творчество советского футуриста Владимира Маяковского увлекло его настолько, что он связал свою жизнь с писательством.

Еще будучи молодым, Мальмквист увлекся "курением и интеллектуальными девушками". Чтобы окружить себя такими подругами, молодой хоккеист начал читать книги. Долгое время ему тяжело давалась литература, мужчина был не согласен с авторами прочитанных книг, однако продолжал читать, чтобы производить впечатление на девушек.

Первую книгу с переведенными на шведский язык стихами Маяковского Мальмквист нашел в антикварном магазине, пишет "Литературная газета". По словам шведского поэта, Маяковский писал так, "как огромный защитник "супер-пятерки" Касатонов бросал шайбу в ворота и применял силовые приемы". По словам Мальмквиста, он купил эту книгу на последние деньги и она изменила его жизнь.