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20:31   21 Июля 2020
Происшествия

Злоумышленник из Луцка заявил о ранении одного из заложников

Злоумышленник из Луцка заявил о ранении одного из заложников

Один из заложников, который находится в захваченном автобусе в Луцке, ранен. Информацией об этом поделился сам злоумышленник. Данные появились в эфире украинского телевидения.

Внутри транспортного средства находятся граждане Украины. В их числе раненый пассажир, беременная женщина и ребенок. Максим Кривош, который стал виновником происшествия, лично рассказал об этом корреспондентам львовского телеканала "НТА" в ходе телефонного разговора. По его словам, заложники находятся в плохом состоянии.

Кривош, который также представился как Максим Плохой, до этого давал официальным представителям Киева полчаса на исполнение требований. Об этом рассказала одна из женщин, которая находится в автобусе. Ей удается держать связь со внешним миром.

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Автор: Василий Пименов
#заложники #захват #ранение #луцк

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